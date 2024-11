Lettera43.it - Salvatore Luongo è il nuovo comandante generale dei Carabinieri

è ildell’Arma dei. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri nella seduta di oggi martedì 12 novembre. L’attuale vice di Teo Luzi, che verrà insediato venerdì, l’ha spuntata sul capo di Stato Maggiore Mario Cinque che era il candidato della nomenklatura di Fratelli d’Italia e sponsorizzato anche da Arianna Meloni. La promozione diarriva dopo un lungo braccio di ferro interno a FdI che aveva visto contrapposti Crosetto e i dioscuri di Palazzo Chigi Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.dal canto suo è cresciuto a stretto contatto con la politica avendo servito più ministri della Difesa come capo dell’Ufficio legislativo e in passato anche il Quirinale come Assistente militare e Aiutante di Campo per l’Arma deidel Presidente della Repubblica.