Rocchi sulle polemiche arbitrali | Serve più rispetto Gli errori li comunichiamo così

Il designatore arbitrale Gianlucasi è espressoche hanno contraddistinto l’ultima giornata di Serie A: coinvolto Antonio Conte, ma non solo.UNA CONVINZIONE – Gianlucaè intervenuto a margine di un evento della Lega Calcio, organizzato a Lissone, sul tema delledi Antonio Conte, e non solo, in merito all’ultima giornata di Serie A. Il designatore arbitrale dei campionati di Serie A e B ha risposto al tecnico salentino, senza mai citarlo, e a chiunque altro si sia lamentato in maniera veemente in occasione della dodicesima giornata del campionato. Queste le sue parole, riprese dal Corriere dello Sport: «Cerchiamo di essere più riflessivi,. Chiedo di essere il più tolleranti possibile perché se non portiil clima si incendia.