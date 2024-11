Notizie.com - “Renato, non mi lasciare”: le ultime parole di Arcangelo all’amico che gli ha sparato. L’indagato resta in carcere

Il gip ha disposto la misura delperCaiafa, indagato per l’omicidio dell’amicoCorrera, avvenuto a Napoli sabato scorso.“, non mi”, dicevaCorrerache lo aveva ferito con un colpo di pistola. Una corsa disperata verso l’ospedale Vecchio Pellegrini., però, lo lascerà lì per poi fuggire via. Qualche ora dopo,morirà: troppo grave la ferita riportata.“, non mi”: lediCorrerache gli avevain(ANSA FOTO) – Notizie.comA raccontare quegli attimi è stato questa mattina al giudice lo stessoCaiafa di 19 anni, indagato per l’omicidio del coetaneo. Il dramma è avvenuto all’alba di sabato scorso a Napoli. Il gip ha disposto la misura cautelare inper il 19enne.