Cityrumors.it - Proprietario o inquilino? Ecco a chi toccano per legge le spese di condominio

Leggi su Cityrumors.it

dicosa dice lanel momento in cui c’è un dubbio su chi deve sostenerle tra ile l’. Non ci sono dubbi normativi.La vita in unnon sempre è tutta rosa e fiori. Anzi. Come in ogni contesto in cui bisogna interfacciarsi ad altre persone, infatti, i momenti di tensione non solo vanno messi in conto, ma addirittura possono diventare praticamente un qualcosa all’ordine del giorno. Il discorso in questione diventa ancora più delicato nel momento in cui c’è una casa in affitto e vanno sostenute quelle che sono le classichecondominiali. Molto spesso in Italia, infatti, si arriva a situazione di forte tensioni per stabilire chi deve sostenere questi oneri.di, chi deve sostenerle tra ile l’(Cityrumors.