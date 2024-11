Lanazione.it - Nuoto, torna la maratona solidale 'Una vasca per Aisla Firenze'

, 12 novembre 2024 - Si svolgerà alla piscina Renato Dani di San Marcellino la decima edizione di 'Unaper' ladidi 24 ore per raccogliere fondi per sostenere le persone affette da Sla. Appuntamento dalle 13 di sabato 16 novembre alla stessa ora di domenica 17. Testimonial del decennale Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella 10 chilometri didi fondo. "E' un modo per ricordare quanto sia importante che ognuno faccia il suo passo, in questo caso anche una soladi, con l'obiettivo di raccogliere più fondi possibili perche è un'associazione che ogni giorno, 365 giorni l'anno, porta avanti l'impegno per sostenere i malati di Sla ma anche le loro famiglie che, indirettamente, sono colpiti dalla malattia.