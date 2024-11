Gaeta.it - Napoli intensifica la lotta contro i parcheggiatori abusivi: azioni e risultati recenti

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le autorità dihanno avviato un’ampia operazione per contrastare il fenomeno dei, seguendo le indicdel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le opersono state realizzate dalla Polizia Locale in collaborazione con diverse forze dell’ordine nel tentativo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ridurre l’illegalità legata alla gestione dei parcheggi.Dettagli delle operdilloNella settimana tra il 4 e il 9 novembre, il Comando di Polizia Locale hato illi in numerose zone considerate critiche della città, come Lungomare, Centro storico, Ponticelli, Fuorigrotta, Chiaiano, Vomero e la zona ospedaliera. Questi interventi mirano a garantire una gestione più regolare dei parcheggi e a dissuadere comportamenti illeciti.