Oasport.it - LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: i lombardi alla prova Procida e Spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:49 Coach Ettore Messina, attraverso il sito web della società biancorossa, ha presentato così la sfida di quest’oggi: “Per noi comincia una settimana ovviamente molto importante e anche difficile. Vogliamore a dare seguitobuonaprodotta contro il Real Madrid, a cominciare dgara di. Per riuscirci dovremo come sempre costruire la nostra partita su difesa e rimbalzi, oltre a mantenere concentrazione e disponibilità ad aiutarci sia in difesa che in attacco“.19:46 L’EA7 Emporio Armani si troverà di fronte due giovani azzurri ovvero Matteoe Gabriele, con la guardia ex Fortitudo Bologna che la scorsa settimana ha piazzato ben 25 punti senza però riuscire a trascinare l’al secondo successo stagionale venendo sconfitta per 92-71 contro la Stella Rossa.