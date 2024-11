Calciomercato.it - Lascia subito la Juventus: rescissione immediata

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

La dirigenza della Juve non cambia idea e ha deciso per l’addio: presto sarà ufficiale il divorzio con la società bianconeraQuella contro il Cagliari dello scorso 6 ottobre, potrebbe essere stata l’ultima apparizione di Paul Pogba all’Allianz Stadium da giocatore della.Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itIl francese era in tribuna per vedere il match di campionato tra i bianconeri e i sardi, dopo la notizia della riduzione della squalifica per doping a 18 mesi e quindi con la possibilità di ritornare in campo a partire dal prossimo marzo. Lo sconto da parte del TAS di Losanna non ha cambiato però i piani dellae dell’Inghilterra arrivano nuove conferme sul divorzio tra il il ‘Polpo’ e la società bianconero. Nessun passo indietro della ‘Vecchia Signora’ che da tempo è al lavoro per la risoluzione del contratto di Pogba, attualmente è in scadenza nel giugno 2026.