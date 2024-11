Ilgiorno.it - La Wine Trail guarda già al futuro. Allungare l’evento a una settimana

"A Sondrio ci vorrebbe unaal mese". "Cari amministratori, dagli organizzatori dellac’è solo da imparare" e via postando. Con buona pace di chi nei giorni scorsi lamentava (sui social) l’affronto di aver inglobato la statua di Garibaldi all’interno della tensostruttura che campeggiava nella piazza principale del capoluogo, l’undicesima edizione della corsa tra i vigneti più bella e internazionale che sia è andata in archivio con un successo tondo e meritatissimo ed è già pure pronta la data da segnarsi in rosso in agenda per il prossimo anno: sabato 8 novembre. Il sogno è quello di creare un evento lungo unaintera, ma non ci vorrà molto visto che già l’edizione 2024 di fatto ha visto un anticipo a inizioscorsa con le competizioni studentesche e il gran finale non più il sabato sera, ma domenica, con Mini, Family Run e tante iniziative che si sono protratte (anche dentro la provvida tensostruttura) sino a pomeriggio inoltrato.