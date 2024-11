Puntomagazine.it - Jannik Sinner alle ATP Finals: sfida a Fritz per il primo posto nel girone

ATP: in palio ildele la strada verso le semifinaliDopo un convincente debutto contro Alex De Minaur, l’italianosi prepara ad affrontare il secondo match del suo Round RobinNitto ATPdi Torino. Laodierna sarà contro il temibile americano Taylor, attualmente numero 5 del mondo e reduce da una solida vittoria contro Daniil Medvedev, battuto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. L’incontro si svolgerà questa sera, martedì 12 novembre,ore 20:30 presso la Inalpi Arena, e in palio c’è ildel, che potrebbe portare un incrocio più agevole pernella fase successiva.La rivalità trasi sono affrontati tre volte in precedenza, con un bilancio favorevole all’altoatesino: due vittorie a una.