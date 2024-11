Ilfattoquotidiano.it - “In questa foto sono più carina”. Soldati dell’Idf scherzano sulle accuse di crimini di guerra. Haaretz: “Forse a Gaza è genocidio”

La novità non è l’ennesimainopportuna o insultante, ma il fatto che l’accusa dinon faccia più paura aidell’esercito israeliano, almeno sui social. La settimana scorsa l’organizzazione israeliana che difende i diritti dei palestinesi Mistaclim – Looking occupation in the eye ha pubblicato una serie diche ritraggonoposare sorridenti davanti alle rovine di una moschea a.Le immagini, non le prime circolate dall’inizio dellaa documentare lo scherno di alcuni membri delle forze israeliane rispetto alla popolazione di, hanno suscitato un’ondata di sdegno e denunce sui social della galassia pro-Palestina.IDF soldiers time and again destroy and vandalize mosques in theStrip and proudly take pictures of themselves among the ruins.