Sport.quotidiano.net - Eurolega, l’Olimpia deraglia un’altra volta a Berlino

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

L'Olimpia ne combina un'altra delle sue. Un altro incubo quello che vive acontro un'Alba con ben 7 infortunati, ultima in classifica e con un pessimo inizio di stagione anche in campionato. Milanoancora sul +12 nel terzo periodo e perde al supplementare 105-101 una partita da vincere per provare a dare un senso alla sua. Invece, ancora una, finisce con il senso dell'incompiuta, gettando alle ortiche una partita che sembrava già in ghiaccio. L'unica buona notizia per il basket italiano è che la coppia Procida-Spagnolo realizza insieme ben 49 punti. Alla fine a Milano i 28 di Mirotic con 11/12 ai liberi e i 23 di LeDay con 10/11 ai liberi non servono per trovare la prima vittoria in trasferta. Eppure l'Armani era partita fortissimo con tre bombe consecutive proprio di LeDay e Mirotic (3-9), ma questo non basta per prendere subito il comando della partita visto che l'Alba reagisce (13-11).