Ilrestodelcarlino.it - Donne in uniforme in prima linea: "Forza per il cambiamento"

inin, leadership e coraggio". È il titolo dell’evento andato in scena alla Mole Vanvitelliana di Ancona. La manifestazione, giunta alla terza edizione ed impreziosita dalla presenza di oltre 300 tra ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutta la regione, ha rappresentato il culmine di un progetto della Commissione regionale per le pari opportunità (Cpo), condiviso con l’Ufficio scolastico regionale, le diramazioni locali delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato e il Comune di Ancona. A salire sul palco per raccontare le motivazioni della loro scelta, il percorso affrontato e le esperienze vissute, quattordicifacenti parte dei corpi dell’Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Carabinieri, Forestale, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Stradale, Penitenziaria, Ferroviaria, Postale, Municipale e Vigili del Fuoco.