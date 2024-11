Iltempo.it - Di Giuseppe (FdI) inchioda Landini: “Risponda della vergogna di ciò che accade nei patronati esteri”

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Andrea Di, deputato di Fratelli d'Italia eletto all'estero nella circoscrizione nordamericana, ha commentato il servizio televisivo sui– durante il quale lui stesso è stato intervistato – andato in onda ieri sera su Rai Tre all'internotrasmissione “Lo Stato delle cose”, condotta da Massimo Giletti: “Quantoa New York nel patronato IncaCgil è una. Fra pratiche gonfiate, soldi richiesti ai nostri connazionali all'estero per svolgere servizi in realtà gratuiti e finanziamenti ricevuti dall'Italia per lavori mai svolti, iavrebbero incassato, per anni e senza motivo, milioni di euro che andrebbero restituiti”. “Un anno fa – continua l'onorevole Di– avevo presentato per primo alla Camera un'interpellanza sugli istitutidei sindacati, sulla necessità di maggiori controlli sul loro operato e le moltissime irregolarità rilevate in seguito ad accertamenti.