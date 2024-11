Crisi di governo in Germania Olaf Scholz getta la spugna | verso elezioni anticipate il 23 febbraio

Leggi l'articolo completo su Open.online

Lasi prepara ad andare a, che potrebbero tenersi il prossimo 23. Media tedeschi e internazionali rivelano che i due principali partiti del Paese, la Spd (al) e la Cdu/Csu (all’opposizione) hanno trovato l’accordo sulla roadmap in vista delle quanto mai probabili nuove. Un appuntamento che incombe sul Paese da quando, la scorsa settimana, il cancelliere tedescoaveva licenziato il suo ministro delle Finanze e leader dell’Fdp Christian Lindner, mettendo fine di fatto alla coalizione “giallo-rosso-verde” che ha retto le sorti del Paese negli ultimi tre anni. Una mossa, quella di, per anticipare l’avviso di sfratto che lo stesso Lindner si apprestava a dargli, dopo anni di convivenza tormentata culminata in una sfida aperta dei Liberali a Verdi e Spd sul terreno delle politiche economiche e industriali.