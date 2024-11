Lanazione.it - Clorinda Guidi spegne la candelina numero 100. Grande festa in famiglia

ha raggiunto il significativo traguardo dei 100 anni. La centenaria ha festeggiato con il figlio Gino Porqueddu, presidente provinciale dell’ordine dei farmacisti, la nuora, i due nipoti, i vicini di casa e le tante persone del quartiere di Fossitermi che la conoscono e la stimano. Originaria di Magliano (in provincia di Grosseto), vive in città dal 1955 ed è diventata spezzina di adozione. Il sindaco Pierluigi Peracchini per l’occasione l’ha omaggiata con un bellissimo mazzo di fiori. Tanti cari auguri anche dalla redazione de La Nazione. Nella foto:con il figlio Gino e la nuora