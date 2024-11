Lapresse.it - Clima, la Corte d’appello dei Paesi Bassi annulla una sentenza storica contro Shell

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Unaolandese hato unache ordinava alla società energeticadi ridurre le proprie emissioni di carbonio del 45% netto entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. La decisione è stata una sconfitta per il braccio olandese del gruppo ambientalista Friends of the Earth, che aveva salutato laoriginale del 2021 come una vittoria per il. Lacivile di martedì può essere appellata allaSuprema olandese. Lache ha accolto il ricorso diè arrivata mentre la conferenza delle Nazioni Unite sul, che durerà 12 giorni, sta entrando nel suo secondo giorno in Azerbaigian.La giudice Carla Joustra ha dichiarato cheha già degli obiettivi per le emissioni di carboniolteranti che sono in linea con le richieste di Friends of the Earth, sia per quanto riguarda la produzione diretta che per le emissioni prodotte dall’energia che la società acquista da altri.