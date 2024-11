Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Nibali: "Oggi il livello è altissimo. Pogacar? Il migliore, ma Vingegaard... "

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 12 novembre 2024 - Non solo il doveroso omaggio a Mark Cavendish, poi vincitore della corsa: il Singapore Criterium 2024 è stata l'occasione per rivedere in gruppo Vincenzo, poi intercettato dai microfoni di As. I dettagli Nonostante il suo ritiro sia avvenuto da pochi anni, il siciliano nota già tante differenze. "Ilora è, così come le medie orarie: ora i giovani hanno tutto, tra preparatori fisici e nutrizionisti, e a 18 anni sono pronti per il grande salto, mentre prima c'era bisogno di più tempo". Non solo i cambiamenti: allo Squalo, soprattutto in occasioni del genere, la nostalgia non manca. "Prima di una gara la concentrazione era sempre al top. Ho avuto una carriera lunga e l'ho terminata in buon momento". Archiviata la strada, peril presente e il futuro si chiama mountain bike, una passione molto forte da valorizzare ulteriormente.