Cantatour 2024 – Turismo di prossimità all’interno della Regione Puglia

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Migliaia le iniziative per incontrare laagreste e rurale, ammirare laimperiale, lasciarsi coccolare dalle onde del mare sugli 800 chilometri di costa o abbandonarsi ai piaceri dei piatti tipici tra i trulliValle d’Itria e le gravine. L’occasione per gustare scorci ineditiè fornita dal, lo show targato Telebari e Radiobari, supportato daPromozione e condotto dal comico, attore e musicista Renato Ciardo, giunto quest’anno alla quarta edizione. Quattro le tappe in programma: dopo il successo di Bisceglie con Fausto Leali e di Alberobello insieme a Mauro Repetto (entrambe le tappe sold out), ilsi sposta il 15 novembre nel teatro Sociale di Fasano, dove si esibirà un gigantestoriamusica italiana come Adriano Pappalardo.