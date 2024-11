Dailymilan.it - Calciomercato Milan, occhi su Gabriele Zappa. Il punto della situazione

Ilha messo nel proprio mirino, terzino destro del Cagliari autore di una doppietta proprio contro i rossoneri, per la prossima sessione estiva di. La trattativaIlprosegue la ricerca di un terzino destro per la prossima stagione. La formazione rossonera perderà infatti Davide Calabria in quella posizione. Il contratto che lega il numero due alla società scadrà il prossimo giugno e le parti non hanno trovato un accordo. Motivo per cui le loro strade si separeranno e la dirigenza ha già iniziato la ricerca di un nuovo calciatore in quel ruolo per la prossima sessione estiva di.Gli ultimi sondaggi, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, hanno portato i rossoneri sulle tracce di. Laterale difensivo destro del Cagliari autore di una doppietta proprio contro la squadra allenata da Paulo Fonseca nella dodicesima giornata di campionato.