ATP Sinner premiato come numero 1 al mondo | Ci sono arrivato con tanto lavoro

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Torino – E’ statoUno alin ATP Jannik. E’ accaduto nella serata di ieri, nell’ambito delle ATP Finals 2024 di Torino. Oggi dove l’Azzurro tornerà in campo con Fritz, per puntare eventualmente alla semifinale del torneo (leggi qui). E lo farà con il Trofeo Mondiale personale che ha sempre sognato. E’ stato un anno eccezionale per l’altoatesino che ha dominato la Classifica Iridata e l’ha ottenuta con impegno e sacrificio.E’ stato applaudito dal pubblico e dagli addetti ai lavori, all’Inalpi Arena, sede del Torneo dei Maestri.Succede ora, nell’albo d’oro dell’ATP, alla leggenda Novak Djokovic,che è già lui leggenda.Jannik ha conquistato due Slam (Australian Open e Us Open) e tre Atp Masters 1000. E’ stato Boris Becker ha consegnare la Coppa d’Argento all’Azzurro: “Non c’è posto più bello per festeggiare questo trofeo.