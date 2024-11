Atp Finals Jannik Sinner batte Taylor Fritz con doppio 6-4 | le semifinali a un passo

Leggi l'articolo completo su Open.online

ha battutonel secondo match del girone Ilie Nastase delle Atp, a Torino. Un match che comunque non sarà decisivo per il blindare il passaggio dell’altoatesino in semifinale. Perché dopo la vittoria contro l’americano, l’azzurro capirà se è qualificato solo giovedì, quando affronterà l’ultima gara del gruppo contro Medvedev. Conl’azzurro si è aggiudicato il primo set 6-4 e il secondo set sempre a 6-4. Il pericolo MedvedevIntanto Daniil Medvedev entusiasma alle Atpdi Torino. Il tennista russo, numero 4 del ranking mondiale, sconfitto all’esordio dallo statunitense, si è imposto nella seconda giornata di round robin del Gruppo Nastasendo l’australiano Alex De Minaur (9 Atp) in due set, con il punteggio di 6-2 6-4. Con il secondo ko di fila, De Minaur, battuto anche da, è fuori dalle, mentre Medvedev resta in corsa.