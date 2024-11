Superguidatv.it - Annalisa, dopo Amici il trionfo agli MTV EMA’s: la reazione al premio “Best Italian Act”

è il nuovo fenomeno musicale di risonanza internazionale d’Europa, nel mondo, e in più il “Act” tra gli ambiti premi di MTV Europe Music Awards 2024., star dinel mondo!Alla cerimonia istituita da MTV, delle premiazioni per gli artisti e le canzoni più influenti nel mondo della musica made in Italy, relativi all’anno 2024/2025, l’ex concorrente disi impone come la migliore artista nel panorama della musica made in Italy.Complice l’influenza esercitata a colpi di ascolti in streaming sulla piattaforma mondiale di Spotify, con il singolo terzo classificato a Sanremo 2024 “Sinceramente”, tra gli ultimi grandi successi –trionfaMTV Europe Music Awards 2024, con l’ambito riconoscimento.In un videomessaggio condiviso via social, l’exesprime, quindi, a caldo un profondo senso di gratitudine verso i sostenitori della sua musica, che l’appoggiano.