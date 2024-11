Gaeta.it - Anestesia e rianimazione: il ruolo cruciale delle linee guida nel sistema sanitario italiano

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La ricerca della qualità nelle cure e la sicurezza per operatori e pazienti sono pilastri fondamentali nel mondo della medicina. Un recente convegno svoltosi alla Camera ha messo in luce queste problematiche. La presidentessa designata della SIAARTI, Elena Bignami, ha esposto la posizione della società scientifica riguardo alle buone pratiche cliniche e all’importanzanel contesto delNazionale.La importanzabuone pratiche nelnazionaleElena Bignami, nel suo discorso, ha focalizzato l’attenzione sullee sulle buone pratiche cliniche come strumenti necessari per migliorare la qualitàprestazioni sanitarie. Ilsocietà scientifiche, in questo contesto, è non solo di elaborare protocolli, ma anche di formare il personale e garantire applicazioni efficaciraccomandazioni cliniche.