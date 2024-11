Ilrestodelcarlino.it - All’Astra il Via Emilia Doc Fest. Uno sguardo inedito su Gaza

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Migrazioni, femminismo, salute mentale, ambiente e unosu: da giovedì a domenica novembre torna al cinema Astra il Modena Viaemili@doc(in foto il direttore artistico Roberto Roversi), ilival del cinema documentario che racconta la realtà mettendo al centro il contemporaneo, la necessità di porsi domande e la capacità del cinema del reale di mostrarci chi siamo, invitandoci a non restare passivi. L’edizione 2024 delival, la quindicesima, chiuderà mercoledì 27 novembre con la proiezione di ’From Ground Zero’, progetto collettivo del regista Rashid Masharawi, originario di, che assembla 22 brevi cortometraggi di giovani videomaker palestinesi che raccolgono la voce dei civili adopo il 7 ottobre 2023 e durante la successiva guerra. L’opera è candidata al Premio Oscar come migliore film straniero in rappresentanza della Palestina.