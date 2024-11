Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2024 ore 10:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

DELL’11 NOVEMBREORE 10.20 SARA SPANOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA AL KM 40.500 CI TROVIAMO IN PROSSIMITA DEL COMUNE DI VEJANOORA IL TRAFFICO E SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONISULLA DIRAMAZIONESUD CODE ALL’ALTEZZA DI TOR VERGATA IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SU RACCORDO ANULAREIN INTERNA CODE TRA VIA CASILINA E VIA APPIAMENTRE IN ESTERNA AL MOMENTO IL TRAFFICO E SCORREVOLESU VIA PONTINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIAINFINE RICORDIAMO CHE E ANCORA ATTIVA LA MODIFICA ALLA VIABILITA SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI DI ISPEZIONE AL KM 13.300 DELLA VIA DEL MAREPER QUESTO AL MOMENTO CI SONO DISAGI AL TRAFFICO SULLA VIA OSTIENSE TRA VITINIA E IL RACCORDODA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ è TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral