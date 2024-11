Amica.it - Tom Holland e Zendaya tornano a recitare insieme dopo "Spider-Man": li ha voluti Christopher Nolan nel suo nuovo e segretissimo film

Dimenticate-Man, ora si fa sul serio. Tom. E no, non si tratta della quarta pellicola sull’Uomo Ragno. Di cui si sa solo che avrà l’attore inglese per protagonista (lei, chi lo sa?). Qui parliamo di un lavoro che può cambiare il corso di una carriera. Perché l’attrice californiana si è aggiunta al cast delprogetto chesta realizzando per la casa di produzione Universal. Con lei Tom, appunto. Ma anche Matt Damon e Anne Hathaway, entrambi al terzocon il regista inglese (hanno recitatoin Interstellar).C’è una sola certezza, per ora, su questo misterioso: la data di uscita.