Ilfattoquotidiano.it - Sui ‘permessi sindacali’ Meloni fa l’insolente: il governo premia i capitali e non i lavoratori

di Francesca Scoleri “Sto male ma non avendo particolari diritti sindacali sono a Budapest per il Consiglio europeo a fare il mio lavoro“. Giorgiaconfonde la simpatia con l’insolenza gettando disprezzo non solo sullo sciopero generale previsto per il 29 novembre, ma soprattutto per chi , a questa forma di protesta – garantita dalla Costituzione – aderisce. Il livello di strafottenza sfoggiato in ogni sede ed a più riprese, rappresenta il degrado istituzionale a cui buona parte degli italiani sembra non far caso; chi ci fa caso, invece, lo sottolinea ma la quotidianità è molto complicata nell’unico Paese europeo in cui redditi e potere d’acquisto non crescono da 20 anni e il mondo del lavoro è una giungla di contratti che annullano la dignità.Giorgiaconfonde la simpatia con l’insolenza gettando disprezzo non solo sullo sciopero generale previsto per il 29 novembre, ma soprattutto per chi , a questa forma di protesta – garantita dalla Costituzione – aderisce.