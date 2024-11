Space Factory inaugura Clean Room 31 | un hub per lo sviluppo dei microsatelliti e dei minilaboratori

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Domani, martedì 12 alle ore 14,30, è prevista l’zione della camera pulita “31” realizzata nella sede del Gruppoa Napoli in Via E. Gianturco 31. Nella struttura saranno integrati i satelliti di nuova generazione, IRENESAT-ORBITAL e diintelligenti, MiniLabs, per effettuare esperimenti biopharma in condizioni di microgravità.Partecipano tra gli altri: Mariano Bizzarri, Professore di Patologia Clinica – Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università Sapienza di Roma, Direttore del Laboratorio Nazionale di Biomedicina Spaziale; Responsabile del Comitato Scientifico dei Programmi Spaziali del Comint – Presidenza del Consiglio dei Ministri; Antonio Blandini, Presidente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – CIRA; Luigi Carrino, Presidente Distretto Aerospaziale della Campania – DAC; Massimo Comparini, LeonardoBusiness Unit, Managing Director; Thales Alenia– Italia, President; Mariafelicia de Laurentis, Astrofisica; Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania; Amedeo Manzo, Presidente BCC Napoli; Mario Mustilli, Founder Studi Finanziari; Norberto Salza, Presidente, AU ALI S.