Ilfattoquotidiano.it - Scontri di Bologna, La Russa: “Sinistra recida cordone ombelicale con certe compagnie”. Pd e Avs: “Lui ha reciso quello con Mussolini?”

“C’è unche ladeve decidersi a recidere. Non basta essere d’accordo su principi generali, come l’antifascismo, per unirsi a qualsiasi compagnia. Lebisogna scegliersele. O si finisce per offrire un ombrello ai violenti“. Parola di Ignazio La, che con questi termini attacca l’opposizione nel day after deglidi. Un’intervista che ha provocato roventi polemiche quella rilasciata dal presidente del Senato al Corriere della Sera. Che ci faceva, per esempio, Casapound in piazza a?”La Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare, nel rispetto delle norme. Per avere subìto troppi divieti a manifestare, sin da quando ero giovane, io stesso non chiederei mai di vietarne una. E d’altronde, anche l’iniziativa che ha avuto poi chiari connotati antisemiti organizzata a Milano, non è stata vietata proprio per il diritto di tutti a manifestare.