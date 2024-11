Anteprima24.it - Regionali 2025, il primo cittadino di Postiglione contro il divieto di candidatura dei sindaci dei piccoli comuni

Tempo di lettura: 2 minuti“Ritengo giusto che un presidente di Regione possa ricandidarsi alle elezioniper ambire a ricoprire il terzo mandato ma costringere ideidella Campania a dimettersi dal loro ruolo per ambire allaalle Elezioniè un vero e proprio attentato alla Democrazia”. Lo sostiene il sindaco del Comune di, Carmine Cennamo, in merito al provvedimento regionale approvato dal Consiglio Regionale della Campania che di fatto vieta aideisotto ai 5mila abitanti di candidarsi alle Elezioni. Per candidarsi e quindi partecipare alla competizione elettorale infatti, idovranno dimettersi dagli scranni dei. Provvedimento che ha suscitato la reazione contraria anche dell’associazione Anci Campania che l’ha definito –“uno schiaffo ai”.