Quotidiano.net - Putin tra guerra e pace, nel Kursk 50mila rinforzi: “Offensiva per trattare”

Roma, 11 novembre 2024 – Alessandro Marrone, responsabile difesa dello Iai, Trump consegnerà la vittoria a, costringendo Kiev ad un “accordo di“ che sarebbe una sostanziale sconfitta o c’è margine peruna “exit strategy“ americana meno penalizzante per l’Ucraina? “Trump ha detto con chiarezza che la sua priorità è il confronto con la Cina, che è il solo rivale degli Stati Uniti. Per lui l’Ucraina è secondaria e sacrificabile. Di conseguenza, ritengo che cercherà di negoziare direttamente con Mosca un accordo diche chiuda il conflitto a spese di Kiev. E quindi accettando l’occupazione quasi integrale del territorio ucraino conquistato dalla Russia, limitando la forza dell’esercito ucraino, creando una zona smilitarizzata al confine e garantendo la non partecipazione di Kiev a nessuna alleanza militare, men che mai la Nato”.