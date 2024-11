Gaeta.it - Pescara, intensificati i controlli per fermare furti e ricettazione di rame

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Polizia di Stato dista implementando misure significative per prevenire e reprimere il fenomeno deie delladi. In un’operazione recente, le forze dell’ordine hanno effettuatomirati per contrastare il commercio illecito di questo materiale prezioso, che sta purtroppo diventando sempre più frequente. In sole 24 ore, sono stati denunciati diversi individui coinvolti in attività illecite.attivi nella zona di S. DonatoNella serata di ieri, il personale delle volanti della Questura diha ricevuto una segnalazione riguardo un uomo sospetto intenti a rimuovere le grondaie di una palazzina in zona S. Donato. Immediatamente, le pattuglie si sono dirette nella zona per verificare quanto segnalato. Un agente ha intercettato il soggetto mentre trasportava le grondaie appena asportate.