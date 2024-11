Gaeta.it - Nuova clean room 31 a Napoli: il futuro dei satelliti e della ricerca biopharma

Facebook WhatsAppTwitter La31 apre le porte domani, martedì 12, alle 14.30, presso il Gruppo Space Factory di, in Via E. Gianturco 31. Questa struttura innovativa segna un passo importante per lo sviluppo didi ultima generazione e minilaboratori destinati a esperimenti scientifici in microgravità. Il nuovo spazio sarà un hub cruciale per un’industria che sta crescendo rapidamente, integrandoe tecnologia avanzata.Presentazione31La31 si propone come uno spazio all’avanguardia per l’assemblaggio die minilaboratori, particolarmente sul progetto di IRENESAT-ORBITAL. Questo microsatellite avrà capacità di controllo e rientro programmato, rendendolo riutilizzabile per un ampio ventaglio di applicazioni scientifiche.