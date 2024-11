Ilfattoquotidiano.it - Mondiale per Club Fifa, il sorteggio è fissato per il 5 dicembre a Miami: tutte le squadre partecipanti

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Alla fine il famigeratopers’ha da fare. O meglio, in mezzo alle incognite emerge una prima certezza: giovedì 52024 asi terrà ildella nuova Coppa del Mondo pera 32, in programma negli Stati Uniti a giugno 2025. “L’estrazione, che si svolgerà in diretta in studio, prenderà il via alle 13:00 ora locale (19 italiane) e sarà trasmessa in tutto il mondo tramite il sito ufficiale della“, comunica la stessa federazione tramite un tweet pubblicato sul proprio account X. Nonostante la mancanza di acquirenti dei diritti televisivi, il problema dei contratti in scadenza dei giocatori e le proteste del sindacato dei calciatori, esasperati dall’elevatissimo numero di partite, questa nuova competizione promossa dal presidente dellaGianni Infantino sembra riuscire a prendere corpo.