Mi sposi? Il famoso di Canale 5 a nozze col suo fidanzato | proposta pazzesca alle Maldive

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Ildi5 all’altare: si sposa con il suo storico compagno. La notizia che i fan aspettavano con ansia è finalmente arrivata. Uno dei protagonisti più amati dello storico programma ha deciso di fare il grande passo, e ha chiesto al suo compagno di diventare marito e marito.Laè avvenuta su una spiaggia da sogno, in una location da favola: le. L’iniziativa è partita con un messaggio romantico scritto sulla sabbia: “Mi?”. Poi lui, in un gesto emozionante, si è inginocchiato di fronte al partner, sfoderando un anello, mentre l’oceano faceva da sfondo. I due, innamorati come non mai, si sono scambiati un bacio appassionato. La coppia ha voluto condividere il momento con il pubblico condividendo il video via social.Leggi anche: “È campione dentro e fuori dal campo”.