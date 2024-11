Superguidatv.it - Let Go, la recensione del film drammatico (no spoiler)

Al centro di Let Go vi è una famiglia disfunzionale. Stella, madre e moglie afflitta, è una casalinga; suo marito Gustav è scostante e non si prende mai le responsabilità di padre, nascondendo la relazione con un’altra donna; il piccolo Manne cerca di fare da collante, mentre la primogenita Anna è nel pieno dell’adolescenza. Proprio quest’ultima diventa elemento focale degli eventi a venire giacché intende partecipare a un torneo di pole dance, dove dovrà esibirsi in abiti discinti sul palco, di fronte a decine di spettatori.Una situazione che metterebbe a disagio qualsiasi genitore e che crea ulteriori attriti tra le mura domestiche, evidenziando le idiosincrasie sempre più evidenti tra Stella e Gustav, che sembrano ormai destinati a un punto di non ritorno, tanto che lui chiede il divorzio.