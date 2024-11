Ilrestodelcarlino.it - La Valsa si perde a un passo dal traguardo. Cisterna rimonta e la spunta al tie-break

GROUP MODENA 2 TOP VOLLEY3 (28-26 25-17 20-25 23-25 11-15) Modena: Buchegger 25, De Cecco 1, Rinaldi 22, Davyskiba 16, Sanguinetti, 13 Anzani 6, Federici (L), Massari, Ikhbayri 1, Gutierrez 2, Meijs, Mati ne, Gollini (L2) ne. All. Giuliani.: Faure 28, Baranowicz 3, Bayram 13, Ramon 13, Diamantini 6, Nedeljkovic 10, Pace (L), Finauri (L2), Rivas, Fanizza ne, Tarumi ne, Tosti ne, Mazzone ne. All. Falasca. Arbitri: Pozzato e Lot. Note: spettatori 3244. Durata set: 32’, 25’, 26’, 27’, 18’. Tot: 2h08. Modena: ace 9, bs 24, muri 6, errori totali 35.: ace 6, bs 14, muri 14, errori totali 21. Sul 20-19 del terzo set i tre punti sembravano già la portata principale del pomeriggio modenese di volley, al cospetto di unadavvero poca cosa, squadra per un’ora abbondante senza idee e senza punte al cospetto di una formazione, Modena, in salute e con tante soluzioni.