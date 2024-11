Gaeta.it - Incontro internazionale in Vaticano: le biblioteche si confrontano sul futuro del sapere

Facebook WhatsAppTwitter Dal 14 al 16 novembre 2024, la Biblioteca Apostolica Vaticana ospiterà un importantededicato al mondo delle, chiamato “Conservata et Perlecta Aliis Tradere.In Dialogo – Libraries In Dialogue”. Questo evento riunirà rappresentanti delle principalinazionali di tutto il mondo, che si confronteranno su tematiche cruciali per la conservazione del patrimonio bibliografico e le nuove sfide legate alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica. L’è visto come un’opportunità per riflettere sull’importanza della biblioteconomia e sulla missione delle istituzioni culturali nel preservare la conoscenza.Un’importante opportunità di dialogoL’, organizzato dalla Biblioteca Vaticana, si terrà presso la Pontificia Accademia delle Scienze e la biblioteca stessa, e sarà caratterizzato da un’intensa attività di dialogo e riflessione.