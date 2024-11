Ilrestodelcarlino.it - Il piano anti-alluvione: "Due casse di espansione per il Sillaro e il Santerno"

"Abbiamo un". È il messaggio che Irene Priolo lancia agli alluvionati, chiamando in causa il governo, dall’evento elettorale ’Missione suolo’ alla Casa di quartiere Katia Bertasi, nel cuore della Bolognina. La governatrice facente funzioni e capolista del Pd alle prossime elezioni regionali tiene a spiegare quali sono i progetti pronti per mettere in sicurezza le zone critiche del territorio. E lo fa attorniata da tre esperti, il climatologo Carlo Cacciamani, il geologo Paride Antolini e l’idrologa Elena Toth, chiamati a spiegare perché gli eventi degli ultimi due anni sono eccezionali e perché non basta ’pulire i fossi’ per difendersi. La Regione ha già presentato al Commissario unstralcio da 877 milioni, 280 dei quali destinati al bacino del Reno, distillato da un più ampio progetto da 4,6 miliardi.