Amica.it - I Me Contro Te diventano “Cattivissimi a Natale”: il film per le Feste

(askanews) – I MeTe tornano in sala a Natale; dal 12 dicembre arriva Cattivissimi a Natale, di cui Luì e Sofì, i MeTe, hanno rilasciato appena il trailer sul loro canale youtube ufficiale.La trama di “Cattivissimi a Natale”È la Vigilia di Natale e al Polo Nord, nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale iniziano i preparativi per la notte più magica dell’anno. Anche Luì e Sofì si stanno preparando aggiare ma un elfo dispettoso li ha presi di mira con continui scherzetti e sogna di rovinare il Natale a tutti i bambini buoni. Saranno proprio i cattivissimi Signor S., Perfidia e Velenia – la pestifera figlia di Perfidia – a dover aiutare Babbo Natale a salvare la situazione in questa divertentissima avventura al Polo Nord.Il, diretto da Claudio Norza, è distribuito da Warner Bros.