Gaeta.it - Gli studenti della Sapienza protestano contro la violenza di genere in occasione dell’anniversario di Giulia Cecchettin

Facebook WhatsAppTwitter Ladi Roma ha fatto da cornice a una protesta significativa organizzata daglidi Sinistra Universitaria, in memoria die per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questionedi. Questo raduno ha avuto luogo nei cortili delle facoltà di Psicologia, Lettere e Scienze Politiche, dove i partecipanti hanno dato vita a un momento di unione e mobilitazione per manifestare il loro dissenso verso la crescentele donne e la comunità LGBTQIA+ nel Paese.Il ricordo diOggi segna un anno dalla tragica scomparsa di, un femminicidio che ha scosso profondamente la società italiana. Durante la protesta, glihanno espresso la loro rabbia e il loro dolore, sottolineando che, nonostante il forte grido di mobilitazione e il senso di comunità sviluppato dopo l’evento, i casi di femminicidi non sono diminuiti.