Giornata mondiale del diabete, Montecitorio si illumina di blu

ROMA – La Camera dei deputati aderisce alla “del”, prevista per giovedì 14 novembre. Pertanto, la facciata disaràta dal colore blu dalle ore 18 di giovedì all’una di venerdì 15 novembre.Ladelè stata istituita nel 1991 dalla Internationals Federation (IDF) e dall’Organizzazionedella Sanità (OMS), con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alla crescente incidenza di questa malattia e alla sua prevenzione. Il blu è diventato il simbolo globale di questa, grazie al logo del cerchio blu, che rappresenta l’unità nella lotta contro il.La decisione della Camera dei deputati di aderire a questa iniziativa sottolinea l’importanza di un’azione collettiva per affrontare le sfide sanitarie globali e, in particolare, quelle legate al