Panorama.it - From Zero: ricomincia la storia dei Linkin Park

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

sono stati per molti anni anni la colonna sonora dei ragazzi del nuovo millennio con una formula che teneva insieme passato presente e futuro della musica , in equilibrio tra sonorità alternative e mainstream, tra l'approccio dei Nine Inch Nails e quello dei Depeche Mode, per intenderci. Una mission portata a termine con l'album cult della band, Hybrid Theory, diventato un best seller da trenta milioni di copie. La scomparsa diel frontman Chester Bennington nel 2017 ha cambiato tutto, la band è finita in un limbo da cui esce ora con una nuova co-vocalist che divide le parti cantate con Mike Shinoda,, e un nuovo batterista Colin Brittain. Il fatto che isiano citati come influenze di prim'ordine da Billie Eilish e The Chainsmokers la dice lunga su quanto l'attitudine pop della band sia ben più marcata di quella hard rock o nu metal (ascoltare a questo proposito la nuova Heavy is the crown o The emptiness machine).