Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Giulia Cecchettin, il padre Gino:” Sono riuscito ad ascoltare le parole di Turetta senza odio o rabbia”

Al processo, in aula “adledi Filippo (ndr)“. Lo ha dettodi, assassinata un anno fa, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Nove. “Io l’ho fatto per un anno questo esercizio, mireso conto di quanto sia importante per creare valore. Però mireso conto anche del fatto che intorno a me si respirava qualcosa di negativo ed è umano, è comprensibile”, ha proseguito. E ancora: “Tutti questi sentimenti vengono poi immessi nell’ecosistema. Mi è sembrato di vedere come se noi vivessimo in un’atmosfera in cui noi singoli siamo degli individui che posprodurre ossigeno o anidride carbonica, l’ossigeno è qualcosa di positivo e l’anidride carbonica un qualcosa di negativo. Perché poi lo portiamo a casa, nelle relazioni con i nostri cari.