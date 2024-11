Gamberorosso.it - Ecco quali sono i migliori panifici de L'Aquila

i trede L'selezionati dalla guida Pane e Panettieri d'Italia 2025. Non solo pane, in questo periodo approfittate di assaggiare i loro panettoni.Ide L'Førma bakeryGrani naturali tradizionali a filiera corta tracciata, farine setacciate quanto basta, educazione allatà, consapevolezza, responsabilità. Il progetto di Førma Bakery fa un balzo in avanti impiegando per almeno il 40% grani della propria azienda agricola e di coltivatori locali. Dalla Piana di Navelli arriva il grano saraceno base del nuovo pane stagionale con germogli freschi (di saraceno) e semi di papavero, un prodotto ricco di sapore vegetale e di nutrienti importanti. Pane e dolcirealizzati con tecnica e spirito di ricerca, si va dalla classica pagnotta Førma (Solina e Senatore Cappelli) alta, scura ed elegante, alla ciabatta di farro dicocco, al bauletto di segale antica e Solina con farro cotto e semi, focaccia pugliese, croissant con lievito madre, lemon tart con sablé di Solina integrale.