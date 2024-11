Thesocialpost.it - Dramma nel catanese, due donne bloccate in auto: intervengono i vigili

Un temporale violento ha colpito Catania e le aree circostanti nella notte scorsa, mobilitando numerose squadre deidel fuoco del comando provinciale. I pompieri sono stati impegnati in decine di interventi in città e provincia per far fronte alle conseguenze del maltempo che ha causato allagamenti, alberi pericolanti e dissesti strutturali.interventi e danni sul territorioFino ad ora, sono stati completati 15 interventi, che hanno riguardato una varietà di situazioni d’emergenza: dissesti statici, incendi, incidenti stradali, alberi pericolanti e soccorsi a persone in difficoltà. Tra le situazioni più critiche, l’intervento per salvare duerimasteina causa dell’innalzamento dell’acqua in contrada Pezza Mandra, a Misterbianco.situazione sotto controllo, ma il monitoraggio prosegueIdel fuoco stanno monitorando costantemente la situazione, data l’imprevedibilità del maltempo e l’alto rischio di ulteriori allagamenti o danni.