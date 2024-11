Ilnapolista.it - Davide Ancelotti spinge per i giovani della Cantera e l’ottimo esordio di Raúl Asencio è stata una sua vittoria

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Marca non lo scrive apertamente, ma lascia ipotizzare che trae Carloci sia una diversità di pensiero sull’utilizzo deimadridista. L’allenatore del Real Madrid sta provando a tenere la barra dritta nonostante i risultati negativi e l’epidemia di infortuni che lo ha lasciato con solo tre difensori di ruolo., da sempre fidato consigliere del padre,di più per un ricambio generazionale. È convinto che ipossono dare una mano e l’ultima partita gli ha dato in parte ragione.Gliprovano a superare la tempesta infortuni al Real MadridDopo l’infortunio di Militao è infatti entrato. “Il difensore centrale ha fatto valere il potenziale de La Fábrica (il settorele del Real, ndr), sempre pronto ad aiutare quando la prima squadra ne ha bisogno”, scrive Marca.