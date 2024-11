Calciomercato.it - Conte senza freni dopo Inter-Napoli: “È una presa in giro, siamo tutti inc… neri”

Finisce in parità il big match del Meazza: i partenopei restano in vetta alla classifica, le parole in conferenza stampa del tecnicoIlpassa con il guizzo di McTominay e sogna in grande, prima di rischiare la sconfitta con l’a un passo dal ribaltare il risultato con il rigore calciato sul palo da Calhanoglu. Lo stesso regista turco aveva riportato in parità la situazione con il missile che ha piegato le mani a Meret, ma alla fine i partenopei di Antonioportano a casa un pareggio prezioso conservando la testa della classifica.Antonio(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico salentino però deve togliersi qualche ‘sassolone’ dalla scarpa sull’episodio del rigore e si sfoga in conferenza stampa: “Mi dà fastidio che il VAR non possavenire, ma che significa? Se c’è un errore devi andarlo a rivedere, altrimenti si crea dietrologia che porta a cattivi pensieri.