Romadailynews.it - Cina: Pechino intende espandere dimensione industria di dispositivi medici

, 11 nov – (Xinhua) – Il governo municipale diha pubblicato un piano d’azione perl’deidella citta’ fino a raggiungere unacomplessiva di 50 miliardi di yuan (circa 7 miliardi di dollari) entro il 2026. Secondo il piano, sviluppato congiuntamente dall’ufficio per l’economia e la tecnologia dell’informazione della citta’ e dalla commissione per la salute, la capitale cinese costruira’ clusterli caratterizzati da apparecchiature mediche di fascia alta, materiali di consumo medico di alto valore e prodotti diagnostici efficienti dal 2024 al 2026. Secondo il piano d’azione, il meccanismo di cooperazione di diversi dipartimenti centrali e delle principali zoneli disara’ rafforzato per accelerare l’applicazione di prodotti innovativi negli ospedali.